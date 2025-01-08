ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

При этом с 14 ноября действует запрет ФИФА на регистрацию ЦСКА новых футболистов. Запрет распространяется на три ближайших трансферных окна и продлится до лета 2026 года. Трансферный бан связан с выплатой «Херенвену» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке. Руководство армейского клуба неоднократно выступало с заявлениями о том, что запрет на регистрацию игроков будет снят в ближайшее время.