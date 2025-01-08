ЦСКА хочет приобрести лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

24-летний Алеррандро может продолжить карьеру в Бразилии. По информации источника, армейцы предложили 6 миллионов евро за переход форварда.
Алеррандро, выступая в составе «Витории» по аренде, с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии 2024 года. Столько же голов в турнире забил экс-нападающий «Зенита», ныне представляющий «Коринтианс», Юри Алберто.
Футболист является воспитанником «Атлетико Минейро». За свою карьеру он провел 216 матчей в различных турнирах, отметившись 60 голами и 21 голевой передачей. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Алеррандро оценивается в 4 миллиона евро.
При этом с 14 ноября действует запрет ФИФА на регистрацию ЦСКА новых футболистов. Запрет распространяется на три ближайших трансферных окна и продлится до лета 2026 года. Трансферный бан связан с выплатой «Херенвену» за трансфер нападающего Чидеры Эджуке. Руководство армейского клуба неоднократно выступало с заявлениями о том, что запрет на регистрацию игроков будет снят в ближайшее время.
После 18 проведенных матчей ЦСКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов. 1 марта в рамках 19-го тура РПЛ подопечные Марко Николича на выезде встретятся с идущим на втором месте «Зенитом», побеждавшим в чемпионате страны последние шесть лет подряд.