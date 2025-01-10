«Спартак» расторг контракт с нападающим Виллианом Жозе

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» в августа 2024 года. Сумма трансфера составила 2 млн евро. Форвард провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол. Ранее он выступал за бразильские «Гремио Баруэри», «Сантос» и «Сан-Паулу», уругвайский «Депортиво Мальдонадо», мадридский «Реал», «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и «Вулверхэмптон».