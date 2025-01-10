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Полузащитник московского «Динамо» перешел в «Пари НН»

25-летний Вячеслав Грулев продолжит карьеру в Нижнем Новгороде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Как сообщается на официальном сайте «Пари НН», Вячеслав Грулев подписал контракт с нижегородским клубом до июня 2027 года.

На протяжении всей карьеры Грулев выступал за бело-голубых. Исключение — сезон-2019/2020, в котором футболист был отдан в аренду «Нижнему Новгороду». Однако за нижегородский клуб Грулев успел провести только два матча, так как турнир ФНЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса.

Грулев начинал заниматься футболом в Кемерове. Также он проходил этап становления в Академии футбола имени Юрия Коноплева и окончил Академию «Динамо». В нынешнем сезоне форвард провел за бело-голубых восемь матчей во всех турнирах и забил один гол.

«Пари НН» занимает 12‑е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 18 турах. 1 марта в первом матче после зимней паузы нижегородцы дома примут тольяттинский «Акрон».

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