Полузащитник московского «Динамо» перешел в «Пари НН»

На протяжении всей карьеры Грулев выступал за бело-голубых. Исключение — сезон-2019/2020, в котором футболист был отдан в аренду «Нижнему Новгороду». Однако за нижегородский клуб Грулев успел провести только два матча, так как турнир ФНЛ был остановлен из-за пандемии коронавируса.