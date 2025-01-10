Гончаренко объяснил фразу «тебе недолго осталось» в адрес судьи

«Я имел только в виду, что, если ты столько ошибаешься, ты жди, как тренер, которого могут уволить, футболист, что ты перестанешь судить, если будешь столько ошибок совершать. Это восприняли как угрозу. Мне грозило четыре матча дисквалификации, если бы это было доказано. И я отдаю себе должное, что мата никакого не было. Мы пообщались с Яном Бобровским после заседания КДК. Хорошая беседа произошла. Мы обсудили многие вещи. Я сразу вспомнил три момента, где Ян Бобровский, на мой взгляд, ошибался. Я ему это сказал. Мне нечего скрывать», — заявил Гончаренко в эфире «Коммент. Шоу».