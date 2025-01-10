Гончаренко объяснил фразу «тебе недолго осталось» в адрес судьи

Виктор Гончаренко в подтрибунном помещении крикнул судьей в спину: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся», что многие сочли за угрозу в адрес Бобровского. Позже КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Пари НН» на два матча, один из которых — условно, за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча.
«Я имел только в виду, что, если ты столько ошибаешься, ты жди, как тренер, которого могут уволить, футболист, что ты перестанешь судить, если будешь столько ошибок совершать. Это восприняли как угрозу. Мне грозило четыре матча дисквалификации, если бы это было доказано. И я отдаю себе должное, что мата никакого не было. Мы пообщались с Яном Бобровским после заседания КДК. Хорошая беседа произошла. Мы обсудили многие вещи. Я сразу вспомнил три момента, где Ян Бобровский, на мой взгляд, ошибался. Я ему это сказал. Мне нечего скрывать», — заявил Гончаренко в эфире «Коммент. Шоу».
Виктор Гончаренко возглавил нижегородский клуб в октябре 2024 года. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».Он шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.
После 18 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 16 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы. 1 марта в первом туре после зимней паузой нижегородцы дома сыграют с тольяттинским «Акроном».