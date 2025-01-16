«Динамо» подаст в суд на Бителло, если он не приедет на сборы

По информации источника, руководство «бело‑голубых» грозит игроку серьезными последствиями. Московский клуб готов подать в суд на игрока, если он попытается принудительно разорвать контракт или потребовать его одностороннего расторжения. В таком случае Бителло может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев. Кроме того, в соглашении игрока с российским клубом предусмотрен штраф в размере 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта.