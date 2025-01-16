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«Динамо» подаст в суд на Бителло, если он не приедет на сборы

Московское «Динамо» готово применить санкции к бразильскому полузащитнику Бителло, который не прибыл на тренировочный сбор команды в ОАЭ. Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «ДИНАМО»

13 января стало известно, что бразилец не приехал в расположение «Динамо» для прохождения медосмотра. Бителло остался на родине и хочет продолжить карьеру в «Ботафого».

По информации источника, руководство «бело‑голубых» грозит игроку серьезными последствиями. Московский клуб готов подать в суд на игрока, если он попытается принудительно разорвать контракт или потребовать его одностороннего расторжения. В таком случае Бителло может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев. Кроме того, в соглашении игрока с российским клубом предусмотрен штраф в размере 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта.

Сообщается, что за неявку на сборы «Динамо» может оштрафовать Бителло на месячную зарплату. Ранее сообщалось, что 25-летний бразилец зарабатывает в России 1,6 млн евро в год.

Ранее «Динамо» отказалось от продажи Бителло в «Ботафого» за 13 млн евро. Сообщается, что действующий чемпион Бразилии уже готовит новое предложение. Бителло надеется, что «Динамо» и «Ботафого» сумеют договориться о трансфере.

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио» за 10 млн евро. Он провел за «бело‑голубых» 51 матч, забил 11 мячей и сделал 12 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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