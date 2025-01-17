«Торпедо» объявило о трансфере бразильца Алессона

По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 700 тыс. евро. За московский клуб Алессон будет выступать под восьмым номером. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
В презентации 25-летнего бразильца принял участие бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари, который в декабре прошлого года занял пост спортивного директора «Торпедо».
Алессон выступал за «Вила Нову» с 2021 года. На его счету 93 матча за клуб из бразильской Серии Б, в которых он забил 28 мячей и отдал 13 голевых передач. Алессон преимущественно выступает на позиции левого вингера.
«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиге, отставая от лидирующей «Балтики» на два балла. 1 марта черно-белые на выезде сыграют с новороссийским «Черноморцем».