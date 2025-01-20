Массимо Каррера высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно.
«Мне жаль, что Селихов близок к тому, чтобы покинуть “Спартак”. Я считаю его хорошим вратарем!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления еще на один год. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста составляет в 1,5 миллиона евро.
После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.