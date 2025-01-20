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Массимо Каррера высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»

В сезоне-2024/25 Александр Селихов чаще всего оказывается на скамейке запасных. Основной вратарь красно-белых Александр Максименко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию, что нынешний вратарь красно-белых Александр Селихов может покинуть команду в текущее зимнее трансферное окно.

«Мне жаль, что Селихов близок к тому, чтобы покинуть “Спартак”. Я считаю его хорошим вратарем!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления еще на один год. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста составляет в 1,5 миллиона евро.

После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.

Спартак
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