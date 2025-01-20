Массимо Каррера высказался о ситуации с Селиховым в «Спартаке»

В нынешнем сезоне Селихов провёл за клуб восемь матчей во всех турнирах, в которых три раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления еще на один год. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста составляет в 1,5 миллиона евро.