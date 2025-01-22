Федун уведомил РФС о том, что не претендует на место в исполкоме

"Леонид Арнольдович встретил Новый год. Он бодр, свеж, полон сил и новых идей. О своих планах и перспективах он лично объявит чуть позже. Но, как вы знаете, Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу, чем он будет заниматься в ближайшее время, он лично расскажет позже, — сказала Завьялова.