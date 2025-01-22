Федун уведомил РФС о том, что не претендует на место в исполкоме

Как сообщает «Матч ТВ», бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун проинформировал Российский футбольный союз о своем решении не претендовать на место в новом составе исполнительного комитета организации, сославшись на отсутствие интереса к российскому футболу.
По данным источника, при составлении списков Леонид Федун сообщил РФС о своем равнодушии к российскому футболу и выразил нежелание выдвигать свою кандидатуру для участия в новом составе исполнительного комитета. Представитель функционера Татьяна Завьялова прокомментировала данное известие.
"Леонид Арнольдович встретил Новый год. Он бодр, свеж, полон сил и новых идей. О своих планах и перспективах он лично объявит чуть позже. Но, как вы знаете, Леонид Арнольдович всегда был близок к спорту и футболу, чем он будет заниматься в ближайшее время, он лично расскажет позже, — сказала Завьялова.
Формирование нового состава исполкома РФС запланировано на внеочередную конференцию, которая состоится 2 февраля 2025 года. Кандидаты, соответствующие специальным квотам, предусмотренным для главы судейского комитета РФС и руководителя комитета по маркетингу, будут включены в состав исполкома, если на дату конференции будут занимать соответствующие должности.