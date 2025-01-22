Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло»

Чилийский «Коло-Коло» в социальных сетях объявил о переходе полузащитника Виктора Мендеса из российского ЦСКА.
«Полузащитник сборной Виктор Фелипе Мендес — наше третье усиление в сезоне столетия. Вальдивиец присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта», — написано в заявлении клуба.
В 2022 году Мендес перешел в ЦСКА из клуба «Унион Эспаньола», воспитанником которого он является. В общей сложности в составе армейского клуба выступающий на позиции опорного полузащитника чилиец сыграл 71 матч, в котором забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.
Первую половину сезона-2024/2025 25-летний Виктор Мендес провел в самарских «Крыльях Советов» на правах аренды. Ранее было объявлено, что Виктор Мендес не вернулся из отпуска в расположение самарского клуба без объяснения причин.
В активе Мендеса 12 матчей в составе сборной Чили. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.
«Коло-Коло» 34 раза побеждал в чемпионате Чили и 14 раз становился обладателем Кубка страны. В 1991 году «вожди» победили в Кубке Либертадорес. На данный момент первенстве это единственная победа чилийских команд в самом престижном клубном турнире Южной Америки.