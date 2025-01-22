Виктор Мендес перешел из ЦСКА в «Коло-Коло»

В 2022 году Мендес перешел в ЦСКА из клуба «Унион Эспаньола», воспитанником которого он является. В общей сложности в составе армейского клуба выступающий на позиции опорного полузащитника чилиец сыграл 71 матч, в котором забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.