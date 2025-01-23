«Палмейрас» обвинил «Зенит» во лжи после сорвавшегося трансфера Клаудиньо

«Президент “Зенита” Александр Медведев лжет. На самом деле “Палмейрас” достиг соглашения с российским клубом о покупке Клаудиньо. Настолько, что “Зенит” прислал нам документ о трансфере игрока. Кстати, спортивный директор “Зенита” Максим Погорелов подтвердил нам во вторник, что между клубами всё согласовано. Изменил ли “Зенит” свое решение или игрок передумал, неважно. Проблема есть. Но я не приемлю ложь», — приводит слова Перейры ESPN.