«Палмейрас» обвинил «Зенит» во лжи после сорвавшегося трансфера Клаудиньо

22 января было официально объявлено о переходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд». Представители бразильского «Палмейраса» утверждают, существовала договоренность о трансфере полузащитника. Клуб из Сан-Паулу готов предоставить переписку с исполнительным директором «Зенита» Максимом Погореловым. При этом председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что у клуба не было соглашения с «Палмейрасом».
«Президент “Зенита” Александр Медведев лжет. На самом деле “Палмейрас” достиг соглашения с российским клубом о покупке Клаудиньо. Настолько, что “Зенит” прислал нам документ о трансфере игрока. Кстати, спортивный директор “Зенита” Максим Погорелов подтвердил нам во вторник, что между клубами всё согласовано. Изменил ли “Зенит” свое решение или игрок передумал, неважно. Проблема есть. Но я не приемлю ложь», — приводит слова Перейры ESPN.
Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок России. В феврале 2023 года ему было предоставлено российское гражданство указом президента страны Владимира Путина. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.