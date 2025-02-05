Футболист «Зенита» назвал Соболева дельфином

«ЦСКА — очень хорошая команда, с ними всегда трудно играть. Слава богу, что в конце дожали, а пенальти — это лотерея. Повезло нам. Это два очка, впереди “Ростов”, и надо выигрывать. Дальше — больше!



Результативность Соболева? Молодец — дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное — голы. Он справляется!» — приводит слова Алипа «РИА Новости Спорт».