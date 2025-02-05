Футболист «Зенита» назвал Соболева дельфином

Защитник клуба из Санкт-Петербурга Нуралы Алип оценил игру партнера по команде Александра Соболева. Гол Соболева помог сине-бело-голубым перевести матч в серию пенальти, в которой «Зенит» забил четыре мяча против одного у ЦСКА. Также в составе «Зенита» отличился Дуглас Сантос. У московского клуба в основное время голы забили Матвей Кисляк и Артем Шуманский.
«ЦСКА — очень хорошая команда, с ними всегда трудно играть. Слава богу, что в конце дожали, а пенальти — это лотерея. Повезло нам. Это два очка, впереди “Ростов”, и надо выигрывать. Дальше — больше!
Результативность Соболева? Молодец — дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное — голы. Он справляется!» — приводит слова Алипа «РИА Новости Спорт».
Напомним, Александр Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года. За сине-бело-голубых нападающий провел 16 официальных матчей, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Winline Зимний Кубкок РПЛ завершится в Абу-Даби 11 февраля. В нем принимают участие шесть клубов чемпионата России: «Спартак» (двукратный победитель турнира), «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.
Клубы разделены на две группы. Победитель каждой группы выйдет в финал турнира. Команды, которые займут вторые места, встретятся в матче за третье место, а те, кто займет последние строчки, сыграют за пятое место.