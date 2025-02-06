У скандального игрока «Оренбурга» проблемы с законом в Чили

Год назад Хорди Томпсон перешел в «Оренбург», вскоре после того как были выдвинуты обвинения в домашнем насилии по отношению к его бывшей девушке. Для того чтобы покинуть пределы Чили футболисту пришлось оставить под залог квартиру своего агента.