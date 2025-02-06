У скандального игрока «Оренбурга» проблемы с законом в Чили

20-летнему футболисту заблокировали вылет из аэропорта в Чили. Беременная девушка написала заявление, чтобы Хорди не смог улететь из страны. Юристы, нанятые Томпсоном, пытаются решить ситуацию.
«Клуб по‑прежнему остается на связи с игроком, у Томпсона возникли проблемы личного характера. Скоро он должен присоединиться к команде на сборе в Турции», — передает «Матч ТВ» слова пресс‑службы клуба.
В сезоне-2024/25 чилиец сыграл в 12 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Год назад Хорди Томпсон перешел в «Оренбург», вскоре после того как были выдвинуты обвинения в домашнем насилии по отношению к его бывшей девушке. Для того чтобы покинуть пределы Чили футболисту пришлось оставить под залог квартиру своего агента.
«Оренбург» после 18 туров РПЛ с 8 очками занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице, отставая на 6 баллов от зоны стыковых матчей. В первом матче после возобновления сезона команда 2 марта сыграет в гостях со «Спартаком».