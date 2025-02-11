Матч «Спартак» — «Зенит» 11 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Противостояния «Спартака» и «Зенита» всегда носят принципиальный характер, но в этот раз особый интерес к игре связан с нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым, который минувшим летом покинул «Спартак». Осенью ему не удалось проявить себя в полной мере, но в межсезонье он пока лучший бомбардир «Зенита» с 4 голами в 6 матчах. Однако, похоже, главный тренер петербуржцев Сергей Семак лишил болельщиков интриги: Соболев провел полный матч этим утром против армянского «Пюника» (и забил в нем гол, сделав счет 2:0), поэтому если и выйдет против своей бывшей команды, то, скорее всего, на замену во второй половине игры.