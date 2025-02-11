Матч «Спартак» — «Зенит» 11 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск и пройдет в Абу-Даби на стадионе «Аль-Нахайян». Игру «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Кинопоиск».
Команды выиграли свои группы на турнире в ОАЭ, проведя по два матча, поэтому встречаются в финальной игре. «Спартак» показал стопроцентный результат, обыграв в основное время «Краснодар» (3:2) и «Динамо» (1:0), а «Зенит» оказался успешнее в серии одиннадцатиметровых против ЦСКА (2:2, 4:1 по пенальти), а затем справился с «Ростовом» (2:1).
В этом сезоне соперники сыграли матч первого круга РПЛ в Санкт-Петербурге 24 августа и не сумели поразить ворота — 0:0. Игра второго круга состоится 16 марта в Москве, а на зимнюю паузу команды ушли соседями в турнирной таблице: после 18 туров «Зенит» второй (39 очков), а «Спартак» — третий (37 очков).
Противостояния «Спартака» и «Зенита» всегда носят принципиальный характер, но в этот раз особый интерес к игре связан с нападающим сине-бело-голубых Александром Соболевым, который минувшим летом покинул «Спартак». Осенью ему не удалось проявить себя в полной мере, но в межсезонье он пока лучший бомбардир «Зенита» с 4 голами в 6 матчах. Однако, похоже, главный тренер петербуржцев Сергей Семак лишил болельщиков интриги: Соболев провел полный матч этим утром против армянского «Пюника» (и забил в нем гол, сделав счет 2:0), поэтому если и выйдет против своей бывшей команды, то, скорее всего, на замену во второй половине игры.
Зимний кубок РПЛ проводится в третий раз, и первые два турнира выиграл как раз московский «Спартак», но шансы на успех «Зенита», чемпиона России последних шести лет, в этот раз оцениваются букмекерами чуть выше: коэффициент 1.70 на то, что «Зенит» прервет победную зимнюю серию «Спартака», и 2.17 на то, что красно-белые заберут третий трофей подряд.