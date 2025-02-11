Украинские футболисты не вышли на матч «Пюника» против «Зенита»

«Пюник» вышел на матч без двух игроков основного состава — украинских защитников Сергея Вакуленко и Антона Браткова. Оба футболиста продолжительное время выступают в Армении. В этом сезоне они несколько раз выходили на матчи «Пюника» в еврокубках с капитанской повязкой.