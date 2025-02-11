Украинские футболисты не вышли на матч «Пюника» против «Зенита»

Встреча прошла сегодня утром на учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби. Забитыми мячами в составе действующих чемпионов России отметились полузащитник Александр Ерохин и нападающий Александр Соболев.
«Пюник» вышел на матч без двух игроков основного состава — украинских защитников Сергея Вакуленко и Антона Браткова. Оба футболиста продолжительное время выступают в Армении. В этом сезоне они несколько раз выходили на матчи «Пюника» в еврокубках с капитанской повязкой.
Ранее Вакуленко и Братков пропустили два товарищеских матча против «Урала» (1:4, 1:0), которые прошли 2 и 8 февраля.
Сегодня вечером «Зенит» проведет еще один товарищеский матч, где его соперником станет московский «Спартак». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.