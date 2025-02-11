СМИ: новичок «Зенита» мог участвовать в договорных матчах

В феврале 2023 года Луис Энрике, будучи игроком «Бетиса», получил желтую карточку в концовке домашнего матча чемпионата Испании против «Сельты» (3:4). После игры некоторые букмекеры сообщили об аномальных ставках на предупреждение Энрике.
По информации источника, через несколько дней после Энрике получил банковский перевод в размере 30 тыс. бразильских реалов (около 500 тыс. рублей) от родственника полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета, которому грозит пожизненная дисквалификация из-за умышленного получения четырех желтых карточек в матчах АПЛ в период с ноября 2022 по август 2023 года.
Отмечается, что бразильская прокуратура пока не выдвинула никаких обвинений в отношении Луиса Энрике. Тем не менее новичок «Зенита» все еще остается фигурантом расследования.
«Зенит» объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. По информации Transfermakt, сумма трансфера составила 33 млн евро. Ранее Энрике выступал за «Ботафого», с которым выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес. Всего он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал шесть голевых передач.
В сентябре 2024 года Луис Энрике дебютировал за сборную Бразилии, за которую провел шесть матчей и отметился двумя забитыми мячами.