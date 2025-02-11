Появились первые фотографии Пабло Солари в «Спартаке»

Полузащитник Пабло Солари перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт». Договор рассчитан на 4,5 года. По данным СМИ, Солари будет зарабатывать в «Спартаке» от 2 миллионов евро в год.
«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта — играть во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, — тоже важная цель. Спасибо огромное фанатам “Спартака” за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждет отличный сезон», — приводит слова Солари пресс-служба клуба.
В сезоне 2024 года Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.
После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 2 марта.