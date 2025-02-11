Появились первые фотографии Пабло Солари в «Спартаке»

«Собственно, как и для многих игроков, моя большая мечта — играть во взрослой сборной Аргентины. Но, конечно же, стать чемпионом с клубом, особенно не единожды, — тоже важная цель. Спасибо огромное фанатам “Спартака” за поддержку. Я выложусь на полную. И, будем надеяться, нас ждет отличный сезон», — приводит слова Солари пресс-служба клуба.