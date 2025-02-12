Радимов назвал крупную победу «Зенита» пощечиной для «Спартака»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимо высказался об игре московского «Спартака» в финальном матче Зимнего Кубка РПЛ с сине-бело-голубыми.
«Что касается “Спартака”, можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от “Зенита” — это довольно серьезная пощечина. Потому что эти две команды — флагманы нашего футбола. Состав “Спартака” в первом тайме? Я удивился — думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами. Так что меня это удивило», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
Зимний кубок РПЛ проходил с 30 января по 11 февраля в Абу Даби (ОАЭ). В турнире принимали участие чемпион России петербургский «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Ростов», столичные «Динамо» и ЦСКА. «Зенит» впервые стал победителем турнира, ранее Зимний кубок РПЛ дважды выигрывал «Спартак».
28 февраля начнется первый после зимней паузы тур РПЛ. В 19-м туре «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА. После 18 матчей «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.
Ранее Радимов занимал пост наставника второй команды «Зенита». В настоящий момент он выступает в роли эксперта на российском телевидении.