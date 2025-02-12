Радимов назвал крупную победу «Зенита» пощечиной для «Спартака»

«Что касается “Спартака”, можно сколько угодно говорить, что мы будем готовиться к основной части чемпионата, но 0:3 от “Зенита” — это довольно серьезная пощечина. Потому что эти две команды — флагманы нашего футбола. Состав “Спартака” в первом тайме? Я удивился — думал, что будут играть стартовыми составами, потому что такой спарринг, до чемпионата три недели осталось, надо играть уже стартовыми составами. Так что меня это удивило», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».