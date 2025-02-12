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Глава «Зенита»: мы не претендуем на звание народной команды

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что сине-бело-голубые не претендуют на звание народной команды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» — это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным. У «Зенита» свое название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у «Зенита» есть собственное название.

«У нас другое название: Санкт-Петербург — столица российского футбола. Мы футбольная столица», — сказал Медведев.

Накануне «Зенит» разгромил «Спартак» (3:0) в финале Зимнего кубка РПЛ и впервые стал обладателем этого трофея.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» по дополнительным показателям. 2 марта сине-бело-голубые дома сыграют с ЦСКА.

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