Глава «Зенита»: мы не претендуем на звание народной команды

— Я не хочу оспаривать высокие звания «Спартака» — это горячо любимая многими болельщиками команда, но есть объективные показатели: сколько зрителей ходит на футбол, сколько их у экранов телевизоров, гаджетов и в социальных сетях. Главное, чтобы футбол был зрелищным. У «Зенита» свое название, и мы не претендуем на звание народной команды. Пускай оно останется за «Спартаком», — сказал Медведев.