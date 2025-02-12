Александр Мостовой: Мои прогнозы сбываются на 95 процентов

11 февраля «Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ. Счет в поединке открыл Луис Энрике на 16-й минуте игры, для него этот гол стал дебютным за клуб. В первом тайме также отличились Вендел и Маттео Кассьерра через четыре минуты. «Зенит» впервые стал победителем турнира, ранее Зимний кубок РПЛ дважды выигрывал «Спартак».
Александр Мостовой заявил, что красно-белые готовы к весенней части РПЛ, несмотря на поражение от «Зенита».
«Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов. Я говорил, что “Краснодар”, “Спартак”, “Зенит”, “Динамо” будут находиться наверху, ЦСКА и “Локомотив” будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата. “Спартак” готов нормально к весенней части чемпионата. По вчерашнему первому тайму игры с “Зенитом” не стоит делать выводов. Там вышло человек семь, которые получают игровую практику. Они не являются основными», — сказал Мостовой корреспонденту «Газеты.Ru».
Мостовой также сравнил матч «Зенита» и «Спартака» с встречей «Манчестер Сити» — «Реал» в рамках первого раунда плей-офф Лиги чемпионов. В Манчестере мадридцы одержали гостевую победу со счетом 3:2.
«Вчера играли “Манчестер Сити” и мадридский “Реал”. Вот за такие матчи и любят футбол. Матчи “Спартака” и “Зенита” в предсезонных турнирах уходят на десятые роли, когда видишь матчи “Сити” и “Реала”. В Лиге чемпионов вчера были скорости, комбинации, рывки, игроки на 90-й минуте делали рывки на 50 метров», — добавил Мостовой.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.