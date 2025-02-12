Александр Мостовой: Мои прогнозы сбываются на 95 процентов

«Я могу сказать, что я всегда говорю в начале сезона, какие команды будут участвовать в борьбе за чемпионство. Все, кто следит за прогнозами Александра Мостового, видят, что они сбываются на 95 процентов. Я говорил, что “Краснодар”, “Спартак”, “Зенит”, “Динамо” будут находиться наверху, ЦСКА и “Локомотив” будут чуть дальше. Эти команды там и находятся. Мы будем видеть интригу до конца чемпионата. “Спартак” готов нормально к весенней части чемпионата. По вчерашнему первому тайму игры с “Зенитом” не стоит делать выводов. Там вышло человек семь, которые получают игровую практику. Они не являются основными», — сказал Мостовой корреспонденту «Газеты.Ru».