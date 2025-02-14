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Мостовой: Сейчас футболом правят блогеры, айтишники — это кошмар

Александр Мостовой высказался о возможном уходе хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из клубов Европы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

— Ходят слухи, что «Лидс» и «Боруссия» заинтересованы в трансфере Сперцяна летом. Как думаете, он может перейти в один из этих клубов?

— Честно сказать, все возможно. Но я где-то читал, в «Лидсе» говорили, что они не заинтересованы. В футболе, конечно, ничего невозможного нет.

— Сам Сперцян заявляет о желании продолжить карьеру в Европе.

— Ну, конечно. Ему уже давно пора, он в принципе с хорошим футбольным интеллектом. Если он перейдет в Европу, ему там в некоторых качествах нужно прибавлять, потому что в плане мощности и физики ему не хватает. Это видно. Там, конечно, он сразу прибавит. А так, когда голова светлая, техника хорошая, видение хорошее, ему прибавить еще в физике и можно стать хорошим футболистом.

— На ваш взгляд, за какую стоимость «Краснодару» стоит рассмотреть продажу Сперцяна?

— А вот это вообще непонятно. Сейчас футбольным бизнесом правят нефутбольные люди, как мы говорим, — менеджеры, бизнесмены, бухгалтеры, блогеры, айтишники… Кого только нет — все в футболе. Одного продают за 120, другого — за 70, третьего — за 80, четвертого — за 60, поэтому здесь что угодно может произойти.

Поверьте мне, если бы все было как раньше, футболом управляли футбольные люди, то, конечно, такого разброса бы не было. Но так как футбол превратился в коммерцию, то все так и зарабатывают на футболе. Где столько можно будет еще заработать? В футболе, конечно. Купил футболиста за 20, продал за 50. Оставил себе три, пять туда отправил и отдыхаешь (смеется). Кошмар, — заявил Мостовой в интервью порталу «ВсеПроСпорт».

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

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