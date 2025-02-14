Мостовой: Сейчас футболом правят блогеры, айтишники — это кошмар

Поверьте мне, если бы все было как раньше, футболом управляли футбольные люди, то, конечно, такого разброса бы не было. Но так как футбол превратился в коммерцию, то все так и зарабатывают на футболе. Где столько можно будет еще заработать? В футболе, конечно. Купил футболиста за 20, продал за 50. Оставил себе три, пять туда отправил и отдыхаешь (смеется). Кошмар, — заявил Мостовой в интервью порталу «ВсеПроСпорт».