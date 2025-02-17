РПЛ — 14-я лига мира по общей стоимости игроков

Стоит отметить, что на рейтинг стоимости лиг сильно влияет количество клубов. Так, в РПЛ играют всего 16 клубов, в то время как в остальных лигах в основном по 18 или 20 клубов, а в аргентинской Примере и МЛС и вовсе по 30 команд. По средней стоимости команды РПЛ занимает 11-е место (57,1 млн евро), опережая саудовскую Про Лигу (56,7 млн евро), МЛС (41,3 млн евро) и аргентинскую Примеру (32,1 млн евро).