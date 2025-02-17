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РПЛ — 14-я лига мира по общей стоимости игроков

Аналитический портал Sportingpedia составил рейтинг самых дорогих лиг мира по общей оценочной стоимости всех выступающих в них игроков.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Рейтинг возглавила АПЛ, совокупная стоимость игроков которой оценивается в 11,77 млрд евро. Это более чем вдвое больше, чем у ближайших преследователей в лице испанской Ла Лиги (5,29 млрд) или у итальянской Серии А (5,07 млрд).

11 футбольных лиг превысили порог в 1 млрд евро. Еще четыре лиги, в том числе РПЛ, достичь этой отметки в ближайшее время.. Совокупная стоимость игроков в РПЛ оценивается в 914 млн евро.

Топ-15 самых дорогих лиг:

  1. АПЛ (Англия) — 11,77 млрд евро;
  2. Ла Лига (Испания) — 5,29 млрд евро;
  3. Серия А (Италия) — 5,07 млрд евро;
  4. Бундеслига (Германия) — 4,48 млрд евро;
  5. Лига 1 (Франция) — 3,52 млрд евро;
  6. Серия А (Бразилия) — 1,63 млрд евро;
  7. Примейра (Португалия) — 1,59 млрд евро;
  8. Эредивизи (Нидерланды) — 1,28 млрд евро;
  9. МЛС (США, Канада) — 1,24 млрд евро;
  10. Суперлига (Турция) — 1,15 млрд евро;
  11. Про Лига (Саудовская Аравия) — 1,02 млрд евро;
  12. Примера (Аргентина) — 962 млн евро;
  13. Про Лига (Бельгия) — 960 млн евро;
  14. РПЛ (Россия) — 914 млн евро;
  15. Лига МХ (Мексика) — 904 млн евро.

Стоит отметить, что на рейтинг стоимости лиг сильно влияет количество клубов. Так, в РПЛ играют всего 16 клубов, в то время как в остальных лигах в основном по 18 или 20 клубов, а в аргентинской Примере и МЛС и вовсе по 30 команд. По средней стоимости команды РПЛ занимает 11-е место (57,1 млн евро), опережая саудовскую Про Лигу (56,7 млн евро), МЛС (41,3 млн евро) и аргентинскую Примеру (32,1 млн евро).

Премьер-лига: таблица и календарь