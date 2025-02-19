Тикнизян: Для российских игроков «Зенит» — это история про деньги

— А тут неважно, закрыл я дорогу туда или нет. В одну реку не войти дважды. Просто, на мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».