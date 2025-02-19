Тикнизян: Для российских игроков «Зенит» — это история про деньги

Прошлой зимой «Зенит» был заинтересован в переходе Тикнизяна. Сообщалось про договоренность между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» о переходе футболиста за €8 млн без учета бонусов. «Зенит» предлагал Тикнизяну €1,2 млн в год, что вдвое больше его зарплаты в «Локомотиве». Сторона футболиста запросила €2 млн в год, после чего переговоры зашли в тупик.
— Не считаешь, что прошлой зимой своей позицией закрыл себе дорогу в «Зенит» навсегда?
— А тут неважно, закрыл я дорогу туда или нет. В одну реку не войти дважды. Просто, на мой взгляд, для игрока с российским паспортом «Зенит» — это история не про футбол, а про деньги. Я для себя решил, что если полностью отдаваться футболу, как я это и делаю, то и в «Локомотиве» я буду себя хорошо чувствовать с финансовой точки зрения. И знаете, одно чемпионство с «Локомотивом» для меня стоит дороже, чем пять — с «Зенитом», — приводит слова Тикнизяна «Спорт-Экспресс».
Наир Тикнизян перешел в «Локомотив» летом 2021 года из ЦСКА за €5,5 млн. В этом сезоне 25-летний защитник провел за «железнодорожников» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал три результативных передачи.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу, занимая пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. В следующем туре команда Михаила Галактионова 28 февраля на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».