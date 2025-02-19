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Вендел вернулся в расположение «Зенита» из Бразилии

На прошлой неделе бразильский футболист покинул расположение сине-бело-голубых на сборах в ОАЭ и вернулся на родину по семейным обстоятельствам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что полузащитник Вендел вернулся в расположение команды из Бразилии.

«Из солнечного Рио в солнечный Абу-Даби!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

27-летний футболист выступает в составе «Зенита» с 2020 года. По окончании сезона-2024/25 Вендел отправится в «Ботафого» летом в рамках сделки по покупке Луиса Энрике. На счету Вендела 142 игры за петербургский клуб, в которых он забил 21 мяч и сделал 34 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 39 очков и уступая «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. В первом туре после зимней паузы петербургская команда сыграет дома 1 марта с московским ЦСКА.

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