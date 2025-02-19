Вендел вернулся в расположение «Зенита» из Бразилии

27-летний футболист выступает в составе «Зенита» с 2020 года. По окончании сезона-2024/25 Вендел отправится в «Ботафого» летом в рамках сделки по покупке Луиса Энрике. На счету Вендела 142 игры за петербургский клуб, в которых он забил 21 мяч и сделал 34 результативные передачи. Портал Tansfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.