«Зенит» объявил о переходе футболиста ЦСКА Саши Зделара

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба. Срок соглашения 29-летнего футболиста действует до конца сезона 2025/26. По данным СМИ, сумма трансфера Зделара составляет 1,8 миллиона евро. По информации издания «Евро-Футбол. Ру», в «Зените» Зделар будет зарабатывать около одного миллиона евро в год без учета бонусных выплат.