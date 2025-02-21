«Зенит» объявил о переходе футболиста ЦСКА Саши Зделара

Сербский полузащитник ЦСКА Саша Зделар подписал контракт с «Зенитом». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба. Срок соглашения 29-летнего футболиста действует до конца сезона 2025/26. По данным СМИ, сумма трансфера Зделара составляет 1,8 миллиона евро. По информации издания «Евро-Футбол. Ру», в «Зените» Зделар будет зарабатывать около одного миллиона евро в год без учета бонусных выплат.
В ночь с 20 на 21 февраля закрылось зимнее трансферное окно в России. 19 февраля ЦСКА убрал Зделара из своей официальной заявки на сезон. Председатель правления «Зенита» незадолго до официальной новости о переходе сербского футболиста объяснил, почему были задержки с объявлением трансфера Зделара.
«В отношении Зделара документы были поданы и ЦСКА, и “Зенитом” до установленного лимита времени. Сейчас соответствующая комиссия занимается проверкой — ждем окончательного подтверждения этого трансфера. Ждем от РПЛ подтверждения о том, что трансфер зарегистрирован», — приводит слова Медведева РИА Новости Спорт.
Сербский футболист стал игроком ЦСКА в 2022 году, перейдя в команду из белградского «Партизана». С тех пор он провел за московскую команду 95 матчей и забил один мяч.
«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям. ЦСКА с 31 очком расположился на шестой строчке.
1 марта в рамках 19-го тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА.