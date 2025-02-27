«Зенит» поздравил Сергея Семака с днем рождения

27 февраля Сергею Богдановичу Семаку исполнилось 49 лет.
«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души благодарим Вас за огромный вклад в трофеи и награды, завоеванные петербуржцами под Вашим руководством! Желаем новых рекордов и как можно больше ярких и важных побед вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении.
Специалист возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с петербургским клубом Семак стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны, а также выиграл пять Суперкубков России.
Семак играл в чемпионатах России с 1993-го по 2013 год (с небольшим перерывом). Он единственный футболист, ставший чемпионом России в составе трех команд — ЦСКА, «Рубина» и «Зенита». Также полузащитник выступал за «Асмарал» и «Москву», а с 2005-го по 2006 год играл в Лиге 1 за «ПСЖ». В активе Семака 65 матчей и 4 забитых мяча за сборную России.