Матч «Динамо» Мх — «Локомотив» 28 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:00 мск на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Главный арбитр встречи — Алексей Сухой (Люберцы). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом игры вы сможете по ссылке.
Этой встречей чемпионат РПЛ возобновляется после зимней паузы. Остальные матчи тура будут сыграны в субботу и воскресенье. На перерыв в турнире махачкалинское «Динамо» ушло на 11-м месте в таблице с 17 очками. «Локомотив» занимает 5-е место, набрав 35 очков. Железнодорожники действуют намного результативнее своего сегодняшнего соперника. У них 33 забитых мяча, втрое больше, чем у махачкалинцев. Зато дагестанский клуб надежнее играет в обороне: 17 пропущенных против 26 у москвичей.
«Динамо» из Махачкалы проводит первый сезон в РПЛ в истории клуба и решает задачу сохранить прописку в элитном дивизионе. Дагестанцы делают ставку на оборону и на своем поле не пропускали более одного гола за игру до заключительного декабрьского тура, когда «Рубину» удалось забить целых три мяча и увезти из Каспийска победу (2:3). У «Локомотива» амбиции значительно выше: команда Михаила Галактионова стремится в первую тройку, но не может победить три тура подряд, а в гостях не выигрывала с сентября.
Соперники уже встречались в 4-м туре нынешнего чемпионата. Матч в Москве завершился победой «Локомотива» со счетом 2:0. Забитыми голами отличились Илья Самошников и Евгений Морозов. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают наиболее вероятным исходом победу гостей из столицы, но не уверены в том, что железнодорожники заберут в Дагестане 3 очка. Об этом говорит достаточно высокий коэффициент на победу «Локомотива» 2.03. Победа хозяев оценивается в 3.75. От игры не ждут высокой общей результативности. Коэффициент на то, что в матче будет два забитых мяча или меньше, — 1.68.