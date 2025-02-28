Матч «Динамо» Мх — «Локомотив» 28 февраля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Динамо» из Махачкалы проводит первый сезон в РПЛ в истории клуба и решает задачу сохранить прописку в элитном дивизионе. Дагестанцы делают ставку на оборону и на своем поле не пропускали более одного гола за игру до заключительного декабрьского тура, когда «Рубину» удалось забить целых три мяча и увезти из Каспийска победу (2:3). У «Локомотива» амбиции значительно выше: команда Михаила Галактионова стремится в первую тройку, но не может победить три тура подряд, а в гостях не выигрывала с сентября.