СМИ: Сперцян пропустит месяц или более из-за травмы

По информации «Матч ТВ», Сперцян пропустит не меньше месяца. Обследование показало, что повреждение оказалось серьезным. Официально сроки восстановления будут объявлены в течение недели.
Напомним, в первом матче чемпионата России после зимней паузы «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Сперцян получил повреждение в столкновении с полузащитником «Крыльев» Фернандо Костанцей в середине второго тайма. Вместо него на 71-й минуте на поле вышел Александр Черников. Сперцян не смог покинуть поле самостоятельно, его увезли на медицинском электромобиле. При этом после игры футболист ушел со стадиона без посторонней помощи, заметно хромая.
24-летний Сперцян является воспитанником «Краснодара» В текущем сезоне он провел за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.
«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками, уступая «Зениту» и московскому «Спартаку» по дополнительным показателям. В следующем туре команда Мурада Мусаева на выезде сыграет против «Пари НН».