СМИ: Сперцян пропустит месяц или более из-за травмы

Напомним, в первом матче чемпионата России после зимней паузы «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Сперцян получил повреждение в столкновении с полузащитником «Крыльев» Фернандо Костанцей в середине второго тайма. Вместо него на 71-й минуте на поле вышел Александр Черников. Сперцян не смог покинуть поле самостоятельно, его увезли на медицинском электромобиле. При этом после игры футболист ушел со стадиона без посторонней помощи, заметно хромая.