Мостовой — о травме Тюкавина: Это просто капец

«Это просто капец. Хочется, чтобы операция прошла успешно, восстановление прошло как можно скорее, хотя все знают, что после таких травм торопиться нельзя. Атакующий потенциал “Динамо” пострадает, и это было видно, когда Тюкавин покинул поле в матче с “Ростовом”. У команды нет такого второго игрока, который забьет минимум 10−15 голов. Хотя, с другой стороны, после травмы Кости должны мобилизоваться другие футболисты, ведь состав хороший, игроки на скамейке сильные», — сказал Мостовой «Матч ТВ».