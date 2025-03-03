Мостовой — о травме Тюкавина: Это просто капец

Константин Тюкавин получил повреждение в воскресном матче 19‑го тура Российской Премьер-лиги с «Ростовом» (1:1). 3 марта «Динамо» объявило, что у 22‑летнего нападающего субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, футболист пропустит около шести месяцев.
«Это просто капец. Хочется, чтобы операция прошла успешно, восстановление прошло как можно скорее, хотя все знают, что после таких травм торопиться нельзя. Атакующий потенциал “Динамо” пострадает, и это было видно, когда Тюкавин покинул поле в матче с “Ростовом”. У команды нет такого второго игрока, который забьет минимум 10−15 голов. Хотя, с другой стороны, после травмы Кости должны мобилизоваться другие футболисты, ведь состав хороший, игроки на скамейке сильные», — сказал Мостовой «Матч ТВ».
22-летний Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Форвард дебютировал за бело-голубых в Российской Премьер-лиге в ноябре 2020 года. В общей сложности Тюкавин провел за «Динамо» 151 матч, в которых забил 48 мячей и сделал 29 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимостью российского нападающего в 16 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Константин Тюкавин был признан игроком сезона в РПЛ.