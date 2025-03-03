Карпин — об уходе из «Ростова»: Уровень стресса был за 90%

25 февраля пресс-служба ростовской команды сообщила об уходе из клуба 56-летнего специалиста. Сам Валерий Карпин объяснил принятое решение необходимостью сосредоточиться на работе с национальной командой страны. На пост главного тренера «Ростова» был назначен испанский специалист Джонатан Альба, занимавший в тренерском штабе Карпина должность аналитика.
«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с “Ростовом” возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — заявил Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
По данным СМИ, на решение тренера повлияли и логистические проблемы — аэропорты на юге России закрыты, поэтому «Ростову» приходилось сначала ехать на автобусе или поезде и только потом пересаживаться на самолет.
Карпин возглавлял «Ростов» с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.
В этом сезоне «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. 8 марта желто-синие сыграют на выезде против «Оренбурга».