Карпин — об уходе из «Ростова»: Уровень стресса был за 90%

«Уровень стресса был за 90%. Приняли решение, что вариант расставания с “Ростовом” возможен. Но думал, что после месячного отпуска вернуться к этому разговору можно. Однако месяца не хватило перезарядить батарейки», — заявил Карпин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».