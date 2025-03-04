Защитник «Зенита» Мимович: Русские и сербы — братья

«В первый раз я побывал в России прошлым летом на товарищеском турнире, в котором участвовал в составе “Црвены Звезды”. Россия и Санкт-Петербург оставили очень приятное впечатление — это очень, очень красивый город, условия для игры были поистине великолепные. Я никогда до этого не играл на стадионе лучше, чем “Газпром-Арена”. Пара человек, которые ранее играли за “Зенит”, очень хвалили эту команду. Перед приездом я разговаривал с Ваней Дркушичем и Страхиней Эраковичем, и они мне тоже говорили только хорошее, и я с радостью приехал», — цитирует Мимовича ТАСС.
«Русские и сербы — братья. И мы это видели на баскетбольном матче “Црвены Звезды”, где был полный зал — 20 тысяч человек, и многие держали российские флаги. Думаю, это действительно демонстрирует, что русские и сербы — братья», — добавил Огнен.
12 февраля «Зенит» объявил о переходе 20-летнего серба на правах аренды из «Фенербахче» до конца сезона. Огнен Мимович стал игроком «Фенербахче» в январе 2025 года, перейдя за 6,7 миллиона евро из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет 4 миллиона евро.