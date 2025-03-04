Защитник «Зенита» Мимович: Русские и сербы — братья

«В первый раз я побывал в России прошлым летом на товарищеском турнире, в котором участвовал в составе “Црвены Звезды”. Россия и Санкт-Петербург оставили очень приятное впечатление — это очень, очень красивый город, условия для игры были поистине великолепные. Я никогда до этого не играл на стадионе лучше, чем “Газпром-Арена”. Пара человек, которые ранее играли за “Зенит”, очень хвалили эту команду. Перед приездом я разговаривал с Ваней Дркушичем и Страхиней Эраковичем, и они мне тоже говорили только хорошее, и я с радостью приехал», — цитирует Мимовича ТАСС.