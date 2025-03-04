Владислав Радимов: Соболев — пингвин, а не дельфин

«Ну, скажем так, первое падение — это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь», — сказал Радимов.