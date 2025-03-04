Владислав Радимов: Соболев — пингвин, а не дельфин

В домашней игре 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0) Соболев вышел на замену на 75-й минуте и дважды пытался заработать пенальти, падая в штрафной площади армейцев. За подобные нырки болельщики периодически называют Соболева дельфином.
«Ну, скажем так, первое падение — это комедия, конечно. Причем я так и не понял, зачем Соболев падал. Но назвать, что так делает дельфин, я не могу, потому что дельфин делает это гораздо артистичнее и интереснее. Я видел. Каждый пускай сам подберет животное, которое вот так примерно падает. Точно не дельфин. Может, пингвин какой-нибудь», — сказал Радимов.
Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
27-летний нападающий провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.