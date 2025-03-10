Черданцев сравнил рекорды Дзюбы и Овечкина

«Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд. Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать. Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы — это, конечно, очень круто. 234 банки положить — это дорогого стоит», — сказал Черданцев в прямом эфире «Матч ТВ».