Черданцев сравнил рекорды Дзюбы и Овечкина

Накануне Дзюба забил 234-й гол в своей карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Рекордным для 36-летнего нападающего «Акрона» стал гол в ворота «Крыльев Советов» (2:0) в выездном матче 20-го тура РПЛ.
«Сегодня изменилась жизнь в российском футболе, потому что установлен рекорд. Сравнивая с Овечкиным, даже не знаю, что круче. Овечкин, конечно, тоже идет на очень крутой рекорд. Но какой круче, я даже затрудняюсь сказать. Но, поскольку я футбольный комментатор, для меня достижение Дзюбы — это, конечно, очень круто. 234 банки положить — это дорогого стоит», — сказал Черданцев в прямом эфире «Матч ТВ».
Минувшей ночью капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 886-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, поразив пустые ворота соперника в домашнем матче против «Сиэтла» (4:2). 39-летний россиянин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до восьми шайб.