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«Я не мог терпеть!» Вендел — о расистском скандале

Полузащитник «Зенита» Вендел выступил с заявлением по поводу своего неприличного жеста в адрес болельщиков «Факела» на матче 20-го тура РПЛ (2:0).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На 75-й минуте игрок «Зенита» Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

«Этот непреднамеренный жест — моя эмоциональная реакция. Я не мог больше терпеть. Мне очень жаль, что это могли увидеть дети и нормальные болельщики, которых, я знаю, большинство. Я не сдержался и поддался на многократные хамские провокации и расистские выкрики с трибун. С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше, и это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение. Я сожалею, что наш победный матч в Воронеже запомнился так. На поле я отдавал и отдаю всего себя, чтобы команда победила», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитника команды Вендела.

— «Зенит» обратился вечером вчера с просьбой об отмене красной карточки Венделу и представил все документы для этого, — приводит слова Григорьянца «Чемпионат».

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

После 20 туров «Зенит» набрал 43 очка и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Краснодарут» лишь по дополнительным показателям. 16 марта подопечные Сергея Семака сыграют в Москве против «Спартака».