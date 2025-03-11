Семак назвал скандал с Венделом ударом по имиджу российского футбола

— История по болельщикам не закончена. То есть в идеале она будет закончена, когда будут выявлены конкретные люди, и будет понятно, что произошло на трибунах окончательно?
— Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вел и сделать определенные выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В текущем сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с московским «Спартаком».