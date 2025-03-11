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Семак назвал скандал с Венделом ударом по имиджу российского футбола

Напомним, в матче 20-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Факел» со счетом 2:0. На 75-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку. Позднее Семак заявил, что поведение футболиста связано с расистскими оскорблениями от болельщиков. Также специалист указал, что один из игроков «Факела» «изображал обезьяну».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

— История по болельщикам не закончена. То есть в идеале она будет закончена, когда будут выявлены конкретные люди, и будет понятно, что произошло на трибунах окончательно?

— Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вел и сделать определенные выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с московским «Спартаком».