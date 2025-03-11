Семак назвал скандал с Венделом ударом по имиджу российского футбола

— Конечно, я думаю, что прецеденты уже были в поведении болельщиков. Что касается последней ситуации, то у каждой команды есть все возможности для того, чтобы по видеокамерам, по Fan ID, по билетам, можно было определить, кто из болельщиков и как себя вел и сделать определенные выводы. И те люди, которые позволяют себе так себя вести, должны понести справедливое наказание, потому что это удар по имиджу всего нашего российского футбола, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».