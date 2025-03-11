Радимов: Глушенков после травмы — как инородное тело в «Зените»

В сезоне-2024/2025 25-летний полузащитник питерцев сыграл в 12 матчах РПЛ, где забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Также на счету Глушенкова три встречи в рамках Кубка России без результативных действий. При этом вингер дважды переносил травмы: перелом запястья и повреждение мышцы подколенного сухожилия.
«Мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит. Когда он делал то, что от него требовалось, он забивал кучу голов, он убегал, ему отдавали. Он здорово решал моменты. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы. Всё невпопад. Надо почувствовать ритм, надо поговорить с Семаком, и тогда всё встанет на свои места, надеюсь. Потому что недолго вот такими темпами можно и место потерять в составе», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Действующее трудовое соглашение Глушенкова с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2028 года. Портала Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
49-летний Владислав Радимов во время игровой карьеры выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит», а также за испанскую «Сарагосу» и болгарский «Левски». В активе полузащитника 33 матча и 3 гола за сборную России в период с 1994 по 2006 год.
После завершения карьеры Радимов работает тренером. С 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год был главным тренером «Зенита-2». В 2023 года он возглавил медиафутбольную команду «Чисто Питер», созданную «Зенитом». Летом 2024 года покинул эту должность. В настоящий момент Радимов — советник генерального директора «Зенита» по развитию молодежного футбола.