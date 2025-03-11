Радимов: Глушенков после травмы — как инородное тело в «Зените»

«Мне кажется, что с Глушенковым что-то происходит. Когда он делал то, что от него требовалось, он забивал кучу голов, он убегал, ему отдавали. Он здорово решал моменты. А сейчас получается, что он как инородное тело после травмы. Всё невпопад. Надо почувствовать ритм, надо поговорить с Семаком, и тогда всё встанет на свои места, надеюсь. Потому что недолго вот такими темпами можно и место потерять в составе», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».