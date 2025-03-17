Обзор матча «Спартак» — «Зенит». Рашен Football на Спорт Mail
Антон Ванюшов, ведущий популярного канала Рашен Football, проанализировал итоги воскресного матча между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
16.03.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Сергей Семак
Голы
Спартак
Кристофер Мартинс
45+2′
Кристофер Мартинс
(Даниил Денисов)
90′
Зенит
Луис Энрике
(Андрей Мостовой)
84′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
73′
6
Срджан Бабич
27′
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
31′
35
Кристофер Мартинс
82′
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
5
Эсекиэль Барко
90′
25
Данил Пруцев
9
Манфред Угальде
80′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
87′
7
Пабло Солари
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
90+4′
27
Нино
11
Луис Энрике
54′
32
Лусиано Гонду
5
Вильмар Барриос
79′
4
Юрий Горшков
14
Саша Зделар
90′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
68′
70
Огнен Мимович
30
Матео Кассьерра
68′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
79′
7
Александр Соболев
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
19
Фолы
18
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти