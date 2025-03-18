Геннадий Орлов: Семак разоблачает сам себя. Что происходит?

«Меня удивило интервью Семака. Семак сказал, что функционально ему непонятно, что с игроками, почему такое состояние. Ну, а нам-то откуда знать? Это он нам должен рассказать, почему так! А для них это тоже загадка. Надо разбираться в этом — там, внутри штаба. Там же есть такой штаб: медицинские работники, физиотерапевты… Кровь замеряют чуть ли не каждый день. Все научное обеспечение в “Зените” есть на высочайшем уровне. Так в чем причина, почему?



Давайте логически рассуждать. Со стороны мы видим — не хватает свежести. “Спартак” был быстрее. Кому мы должны задать вопросы? Игрокам и, конечно, тренеру. Почему не хватает свежести? Если тренер говорит, что не хватает, то почему не хватает? Кто ответит на этот вопрос? Если тренер говорит! Он как бы разоблачает сам себя. Ты же чувствуешь, рука должна быть на пульсе каждого игрока! Как так происходит?



Что такое функционально не готовы? Об этом нам говорит главный тренер. В чем дело, ребята? Я даже понять не могу и объяснить. Что это такое? Старик Хоттабыч нам мешал? Нам мешает Старик Хоттабыч, я понял», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».