«Зенит» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком»

Детали эпизодов, по которым поданы жалобы, не уточняются. Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев говорил о двух спорных моментах: победном голе «Спартака» и вытащенной и непредъявленной второй желтой карточке одному из игроков «красно-белых».
Победу «Спартаку» на второй добавленной минуте принес точный удар КристофераМартинса, который в момент гола мог находиться в офсайде. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым после пересмотра эпизода приняла решение засчитать гол.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что судья мог показать вторую желтую карточку защитникам «Спартака» Олегу Рябчику и Срджану Бабичу.
«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года. После поражения «сине-бело-голубые» откатились на третью строчку в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет три балла. В следующем матче, который состоится 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином».