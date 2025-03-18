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«Зенит» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком»

«Зенит» подал жалобу в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) по трем эпизодам в матче 21-го тура против «Спартака» (1:2). Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Детали эпизодов, по которым поданы жалобы, не уточняются. Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев говорил о двух спорных моментах: победном голе «Спартака» и вытащенной и непредъявленной второй желтой карточке одному из игроков «красно-белых».

Победу «Спартаку» на второй добавленной минуте принес точный удар КристофераМартинса, который в момент гола мог находиться в офсайде. Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым после пересмотра эпизода приняла решение засчитать гол.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что судья мог показать вторую желтую карточку защитникам «Спартака» Олегу Рябчику и Срджану Бабичу.

«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года. После поражения «сине-бело-голубые» откатились на третью строчку в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет три балла. В следующем матче, который состоится 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином».