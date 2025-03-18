«Зенит» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком»

«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года. После поражения «сине-бело-голубые» откатились на третью строчку в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет три балла. В следующем матче, который состоится 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином».

