Полиция задержала 10 человек после матча «Спартак» — «Зенит»

Они обвиняются в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Отмечается, что за данное правонарушение фанаты могут получить штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.