Полиция задержала 10 человек после матча «Спартак» — «Зенит»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Тушинский суд Москвы, 10 болельщиков были задержаны на матче 21-го тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом».
Они обвиняются в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Отмечается, что за данное правонарушение фанаты могут получить штраф в размере до 10 тысяч рублей или обязательные работы с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Матч «Спартак» — «Зенит» прошел 16 марта на стадионе «Лукойл-Арена» в Москве. В ходе игры в секторе В, где традиционно собираются спартаковские фанаты, зрители жгли фаеры дымовые шашки. Это запрещено правилами посещения спортивных соревнований.
После 21 тура РПЛ с 46 очками лидирует «Краснодар». «Спартак» и «Зенит», набрав по 43 балла, находятся на втором и третьем месте в турнирной таблице, соответственно. В следующем туре 30 марта «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Зенит» примет на своем поле футболистов казанского «Рубина».