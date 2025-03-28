Артем Дзюба побил рекорд Кержакова, но есть еще топ непокоренных достижений в российском футболе

12 лет потребовалось российскому футболу, чтобы назвать имя нового лучшего бомбардира, однако у нас есть еще рекорды, которые не покорены и по сей день.
Артем за несколько минут до перерыва установил окончательный счет первого тайма (3:0) — сыграл в стенку с Алексеем Батраковым, вырвался на ударную позицию и примерно с линии штрафной аккуратно уложил мяч в нижний угол.
В текущем сезоне «Краснодар» в шаге от достижения по самой длинной победной серии в чемпионате России. Никому пока так и не покорилась беспроигрышная серия «Локомотива», длившаяся почти год с 19 сентября 2004 по 6 августа 2005.
Это все клубные рекорды, но в сегодняшней подборке не о них, а о личных достижениях российских футболистов, которые пока еще ждут своего покорителя.
Наибольшее количество сухих матчей
Игорь Акинфеев стал единственным вратарем, сыгравшим в российских и советских чемпионатах более 300 «сухих» матчей. Он возглавляет символический клуб Льва Яшина, в который входят российские и советские футбольные вратари, сохранившие свои ворота в неприкосновенности на протяжении 100 и более матчей. В 2024-м у футболиста дошло до 250 сухарей за ЦСКА — это тоже рекордное количество среди голкиперов за всю историю клуба.
На его счету также рекорд по наибольшему количеству сыгранных матчей в карьере — 728 игр. Все они были за московский ЦСКА, потому что Игорь всю карьеру провел только в армейском клубе. По количеству проведенных матчей он обошел украинского голкипера Александра Шовковского.
Наибольшее количество голевых передач в чемпионатах России
Дмитрий Лоськов еще в 2017 сошел со скамейки запасных и освоился на тренерской позиции, но его несколько рекордов пока так никому и не покорились. Сложно сказать точную дату, когда.
Действующий тренер московского «Локомотива» рекордсмен по количеству голевых передач в чемпионатах России. Он сделал 155 удачных ассистов. По другим данным у него в активе 135 голевых пасов, но этот результат тоже лучший среди футболистов России.
Но Лоськов не ограничился только одним достижением. Например, он пока единственный футболист, который провел 20 сезонов в российской Премьер-лиге. Больше него не играл никто, а ведь Лоськов мог и вовсе не играть. В детстве он пережил серьезную травму и несколько месяцев ходил с аппаратом Илизарова на ноге. Из-за этого одна нога на всю жизнь осталась на пару сантиметров короче.
Наибольшее число голов за календарный сезон
Олег Веретенников еще в 1995 году установил рекорд, который по сей день не побил никто. Он смог забить 25 голов за один календарный сезон — 29 матчей.
Рекорд пришелся на времена игры в волгоградском «Роторе». Это был один из самых удачных игровых отрезков в карьере Олега. Пента-трик в ворота шинника, самое большое количество голов за сезон и постепенное приближение к новому бомбардирскому рекорду.
К слову, именно достижение Веретенникова — 207 голов — побил Кержаков в 2013 году.
Рекордсмен по количеству чемпионских титулов
Если предыдущие рекорды по результативности периодически пополняются, то переплюнуть достижение Дмитрия Ананко действительно непростая задача. На его счету девять золотых медалей в чемпионатах России, а еще четыре высших образования, что, кстати, тоже серьезное достижение.
Забить определенное количество голов — часто вопрос тактики и развитого игрового интеллекта. Получить золото в командных соревнованиях — это еще про удачу и работу не одного человека, а нескольких спортсменов.
Ананко повесил себе на грудь девятую медаль в 2001 году. С этого момента к рекорду Дмитрия пока никто не приближался при том, что футболист сменил несколько клубов за всю карьеру.
Чемпионские титулы Ананко получал в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 году. А вот игра в сборной у него не заладилась, Дмитрий провел там всего один матч.