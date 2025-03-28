Артем Дзюба побил рекорд Кержакова, но есть еще топ непокоренных достижений в российском футболе

Но Лоськов не ограничился только одним достижением. Например, он пока единственный футболист, который провел 20 сезонов в российской Премьер-лиге. Больше него не играл никто, а ведь Лоськов мог и вовсе не играть. В детстве он пережил серьезную травму и несколько месяцев ходил с аппаратом Илизарова на ноге. Из-за этого одна нога на всю жизнь осталась на пару сантиметров короче.