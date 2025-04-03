Денис Мацуев назвал Дзюбу примером для молодого поколения

«Дзюба — это пример того, как нужно бороться и идти вперед. Вне зависимости от происходящего. Думаю, в любой профессии так, тем более в нашем футболе, где достижений не так много в последнее время. Как бы Артема ни критиковали за его нефутбольный шлейф, мы видим результат. Вот это образец для молодого поколения. То, что он делал на футбольном поле, всегда было честно и откровенно. Даже в матче против Гренады мы видели, что это большой человек. В прямом и переносном смысле. Мастер. Мы понимаем, что его карьера скоро закончится. Таких личностей нам будет не хватать», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».
19 марта 36-летний Дзюба забил гол в товарищеском матче сборной России против Гренады (5:0). Этот мяч стал для форварда 31-м в составе национальной команды. Дзюба опередил Александра Кержакова и единолично стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Ранее форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, также опередив Кержакова.
В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 14 матчей в Российской Премьер-лиге, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 5 апреля, тольяттинцы на выезде сыграют с лидирующим «Краснодаром». Начало матча — в 19:45 по московскому времени.