Денис Мацуев назвал Дзюбу примером для молодого поколения

«Дзюба — это пример того, как нужно бороться и идти вперед. Вне зависимости от происходящего. Думаю, в любой профессии так, тем более в нашем футболе, где достижений не так много в последнее время. Как бы Артема ни критиковали за его нефутбольный шлейф, мы видим результат. Вот это образец для молодого поколения. То, что он делал на футбольном поле, всегда было честно и откровенно. Даже в матче против Гренады мы видели, что это большой человек. В прямом и переносном смысле. Мастер. Мы понимаем, что его карьера скоро закончится. Таких личностей нам будет не хватать», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».