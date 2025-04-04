Кержаков объяснил, за счет чего «Зенит» обыграет «Локомотив»

«Мне кажется, что “Зенит” будет контролировать ход игры, матч с “Рубином” еще до удаления показал, что команда может контролировать игру, она владела преимуществом, забила во втором тайме. “Локомотив” — более открытая команда, старается играть в открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже. “Зенит” за счет уровня мастерства футболистов, который выше, чем у “Локомотива”, захватит преимущество и победит. Мне кажется, что “Зениту” не важно, кто будет приносить пользу команде: сейчас она не настолько зависит от Максима Глушенкова, чтобы говорить о том, чтобы он в игре с “Локомотивом” проявил бы себя и оставил бы запал до конца сезона», — приводит слова Кержакова ТАСС.