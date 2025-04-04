Кержаков объяснил, за счет чего «Зенит» обыграет «Локомотив»

«Мне кажется, что “Зенит” будет контролировать ход игры, матч с “Рубином” еще до удаления показал, что команда может контролировать игру, она владела преимуществом, забила во втором тайме. “Локомотив” — более открытая команда, старается играть в открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже. “Зенит” за счет уровня мастерства футболистов, который выше, чем у “Локомотива”, захватит преимущество и победит. Мне кажется, что “Зениту” не важно, кто будет приносить пользу команде: сейчас она не настолько зависит от Максима Глушенкова, чтобы говорить о том, чтобы он в игре с “Локомотивом” проявил бы себя и оставил бы запал до конца сезона», — приводит слова Кержакова ТАСС.
«У “Зенита” много футболистов могут заменить Глушенкова, это показывали матчи. Здесь дело в самом Глушенкове и его игре, которая в последнее время не совсем убедительна. “Зенит” может справиться без Глушенкова, но сможет ли он справиться без “Зенита” — вот в чем вопрос. Мантуан раскрылся в относительно новой позиции, неплохо смотрелся, конечно, это будет потерей в матче с “Локомотивом”. Если будет играть Сергей Пиняев, то Мантуан был бы хорошим вариантом для нейтрализации футболиста. Наверное, в “Зените” есть такие футболисты, которые могут его заменить. Но в последних матчах Мантуан выглядел очень хорошо», — добавил экс-форвард петербургского клуба.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 22 матчах. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет три балла. «Локомотив» с 40 очками располагается на шестом месте.
Матч «Локомотив — “Зенит” состоится 5 апреля. Начало — в 17:30 по московскому времени.