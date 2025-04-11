Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 11 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне уже трижды сыграли между собой. Сначала москвичи на «Лукойл Арене» уступили в первой игре группового раунда Пути РПЛ Кубка России (0:1), затем в рамках чемпионата была зафиксирована ничья в Каспийске (1:1), а затем спартаковцы взяли реванш в Кубке, выиграв также со счетом 1:0. Таким образом, в этом противостоянии пока никто не побеждал дома. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.