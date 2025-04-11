Матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала 11 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Лукойл Арена». Главный арбитр встречи — Виталий Мешков (Дмитров). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Спартак» занимает второе место в чемпионате России, набрав столько же очков, сколько «Зенит» (47) и отставая от лидера «Краснодара» на 5 пунктов. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича в гостях разгромили «Ростов» со счетом 3:0, забив голы во второй половине игры после удаления у соперника, которое случилось перед перерывом. Клуб из Дагестана занимает 10-е место с 24 очками. На прошлой неделе команда Хасанби Биджиева на своем поле уверенно переиграла прямого конкурента «Химки» со счетом 4:1 и укрепила свои позиции в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе.
«Спартак» и махачкалинское «Динамо» в нынешнем сезоне уже трижды сыграли между собой. Сначала москвичи на «Лукойл Арене» уступили в первой игре группового раунда Пути РПЛ Кубка России (0:1), затем в рамках чемпионата была зафиксирована ничья в Каспийске (1:1), а затем спартаковцы взяли реванш в Кубке, выиграв также со счетом 1:0. Таким образом, в этом противостоянии пока никто не побеждал дома. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Явным фаворитом встречи является «Спартак». Ставки на победу красно-белых принимаются с коэффициентом 1.39. Возможный выигрыш гостей оценивается в 8.60. На ничью можно поставить за 4.90. Букмекеры прогнозируют забитые мячи в одни ворота. Коэффициент на «обе забьют — нет» установлен на отметке 1.66. «Обе забьют — да» — 2.20. По общему числу мячей определенности нет, но тотал больше 2.5 голов оценивается коэффициентом 1.85, а меньше 2.5 — 1.95.