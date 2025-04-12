Матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Букмекеры считают, что больше шансов на победу в этом матче у гостей. На выигрыш «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 2.23, а «Рубина» — 3.30. Ничья оценивается в 3.35. В игре ждут от двух до трех забитых мячей, но не более. Тотал больше 2.5 оценивается в 1.96, меньше 2.5 — 1.84. Наиболее вероятный сценарий предполагает обмен голами. Ставка «обе забьют — да» предлагается за 1.77. «Обе забьют — нет» — 2.03.