Матч «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:00 мск на стадионе «Ак Барс Арена». Главный арбитр встречи — Владимир Москалев (Воронеж). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Рубин» занимает 8-е место в чемпионате, набрав 33 очка. «Локомотив» — 6-й с 41 очком. Казанцы в прошлом туре сыграли вничью с «Крыльями Советов» в Самаре (1:1), уйдя от поражения благодаря пенальти на 88-й минуте, который реализовал Валентин Вада. В последнем матче с участием «Локомотива» также была ничья со счетом 1:1. Железнодорожники дома разошлись миром с «Зенитом», хотя могли и победить после мяча Алексея Батракова. Зенитовец Соболев сравнял счет лишь на 85-й минуте.
Игра первого круга между «Локомотивом» и «Рубином» в Москве завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол забил Артем Тимофеев с передачи Сергея Пиняева на 88-й минуте. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры считают, что больше шансов на победу в этом матче у гостей. На выигрыш «Локомотива» можно поставить с коэффициентом 2.23, а «Рубина» — 3.30. Ничья оценивается в 3.35. В игре ждут от двух до трех забитых мячей, но не более. Тотал больше 2.5 оценивается в 1.96, меньше 2.5 — 1.84. Наиболее вероятный сценарий предполагает обмен голами. Ставка «обе забьют — да» предлагается за 1.77. «Обе забьют — нет» — 2.03.