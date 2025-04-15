Орлов: слухи о премиальных в «Зените» распускают специально

Перед матчем сообщалось, что «Зенит» заплатит игрокам по 250 тыс. евро (23,5 млн рублей) в случае победы над «Краснодаром» с разницей в три мяча и более, а также повысил премиальные за чемпионство — с 800 тыс. до 1,4 млн евро (131,5 млн рублей).
«Насчет материального фактора — я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хотят насолить “Зениту” и умышленно вредят? Когда увидел эти цифры — смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то. Я точно знаю, что у футболистов в контрактах все расписано: сколько получают за это и за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всё выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть первое место, и только потом будет расчет», — сказал Орлов.
Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от «Краснодара» до двух очков. В воскресенье, 20 апреля, «Зенит» дома сыграет с «Химками». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.