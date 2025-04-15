Орлов: слухи о премиальных в «Зените» распускают специально

«Насчет материального фактора — я не верю в это. Кто-то распускает сплетни специально. Мало ли людей хотят насолить “Зениту” и умышленно вредят? Когда увидел эти цифры — смешно стало. Это же сумасшедшие деньги! Просто глупость какая-то. Я точно знаю, что у футболистов в контрактах все расписано: сколько получают за это и за то. Да, за ключевые матчи могут дать двойные или даже тройные премиальные, но всё выплачивается в конце сезона, в зависимости от занятого места. Сначала надо выиграть первое место, и только потом будет расчет», — сказал Орлов.