«Кринж». Журавель высказался о конфликте Бубнова с игроком «Динамо» Мх

«Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому трэш-току, устраивает трамвайное хамство. Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз», — написал Тимур Журавель в телеграм-канале.
«Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег. Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа — просто случайность. Кринж как он есть», — добавил Журавель.
Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент. Шоу» назвал защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева клоуном. Пальцева позвали на съемки по случаю победы над «Спартаком» — накануне «Динамо» одолело красно-белых в чемпионате России со счетом 2:1. В ходе эфира экс-защитник сборной СССР спросил у гостя, почему команда без шансов на успех смогла устроить сенсацию. «Потому что есть такие как вы, которые мотивируют», — сказал Валентин.
Ответ не устроил Бубнова: «Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?» Пальцев сказал, что у него и ранее была мотивация, но Александр Викторович ее только добавил. Параллельно футболист начал жестикулировать руками — это снова не устроило эксперта: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути, клоун! Чего ты здесь цирк устраиваешь?» — возмутился Бубнов.
Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Тео Бонгонда
68′
Даниил Денисов
10′
Уссем Мрезиг
(Темиркан Сундуков)
16′
Хесус Мануэль Медина
86′
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
80′
97
Даниил Денисов
45+4′
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
33′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
77′
19
Хесус Мануэль Медина
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
2′
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
3′
89′
9
Ражаб Магомедов
22
Мохамед Аззи
77′
54
Илья Кирш
10
Джавад Хоссейннеджад
65′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Эгаш Касинтура
89′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
65′
7
Абакар Гаджиев
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
6
18
Фолы
17
1
Офсайды
1
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти