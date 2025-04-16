Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кринж». Журавель высказался о конфликте Бубнова с игроком «Динамо» Мх

Спортивный комментатор Тимур Журавель отреагировал на оскорбления в адрес игрока Валентина Пальцева со стороны футбольного эксперта Александра Бубнова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

«Уважаемый в прошлом футболист облажался с прогнозом и вместо того, чтобы признать ошибку и посмеяться вместе с Пальцевым милому трэш-току, устраивает трамвайное хамство. Агрессивно, с наездами. И зачем-то умудряется защищать свой неверный прогноз», — написал Тимур Журавель в телеграм-канале.

«Но главное даже не тон разговора, хотя он безобразен, а главное, что футбольный человек обесценивает работу своих коллег. Махачкала выиграла у одного из претендентов на чемпионство в гостях, а Бубнов, не желающий признаться в ошибке, хамски доказывает игроку, что их победа — просто случайность. Кринж как он есть», — добавил Журавель.

Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Коммент. Шоу» назвал защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева клоуном. Пальцева позвали на съемки по случаю победы над «Спартаком» — накануне «Динамо» одолело красно-белых в чемпионате России со счетом 2:1. В ходе эфира экс-защитник сборной СССР спросил у гостя, почему команда без шансов на успех смогла устроить сенсацию. «Потому что есть такие как вы, которые мотивируют», — сказал Валентин.

Ответ не устроил Бубнова: «Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?» Пальцев сказал, что у него и ранее была мотивация, но Александр Викторович ее только добавил. Параллельно футболист начал жестикулировать руками — это снова не устроило эксперта: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути, клоун! Чего ты здесь цирк устраиваешь?» — возмутился Бубнов.

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 года, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
68′
Динамо Мх
Даниил Денисов
10′
Уссем Мрезиг
(Темиркан Сундуков)
16′
Нереализованные пенальти
Спартак
Хесус Мануэль Медина
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
80′
97
Даниил Денисов
45+4′
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
33′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
77′
19
Хесус Мануэль Медина
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
2′
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
3′
89′
9
Ражаб Магомедов
22
Мохамед Аззи
77′
54
Илья Кирш
10
Джавад Хоссейннеджад
65′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Эгаш Касинтура
89′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
65′
7
Абакар Гаджиев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
6
18
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти