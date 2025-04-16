«Кринж». Журавель высказался о конфликте Бубнова с игроком «Динамо» Мх

Ответ не устроил Бубнова: «Я тебя мотивировал, да? А без моей мотивации ты раньше не мог выиграть, что ли?» Пальцев сказал, что у него и ранее была мотивация, но Александр Викторович ее только добавил. Параллельно футболист начал жестикулировать руками — это снова не устроило эксперта: «Теперь я тебя каждую игру буду мочить, чтобы у тебя мотивация была. И ты будешь выигрывать? Крути, крути, клоун! Чего ты здесь цирк устраиваешь?» — возмутился Бубнов.