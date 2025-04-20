Матч ЦСКА — «Крылья Советов» 20 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России по футболу с 47 очками после 24 туров и преследует тройку лидеров. В 2025 календарном году армейцы набрали очень хорошую форму, не потерпев ни одного поражения и выиграв пять подряд матчей в РПЛ с общим счетом 10:2. Кроме того, ЦСКА продолжает борьбу в Кубке России, где в двухматчевом финале Пути РПЛ встретится с «Зенитом» за выход в Суперфинал.