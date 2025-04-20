Матч ЦСКА — «Крылья Советов» 20 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 19:30 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России по футболу с 47 очками после 24 туров и преследует тройку лидеров. В 2025 календарном году армейцы набрали очень хорошую форму, не потерпев ни одного поражения и выиграв пять подряд матчей в РПЛ с общим счетом 10:2. Кроме того, ЦСКА продолжает борьбу в Кубке России, где в двухматчевом финале Пути РПЛ встретится с «Зенитом» за выход в Суперфинал.
Самарские «Крылья Советов» находятся в нижней части турнирной таблицы. В их активе 26 очков в 24 матчах. После зимней паузы «Крылья» провели 6 матчей со следующими результатами: 2 победы, 2 ничьи, 2 поражения. В последних трех турах самарцы не проигрывали. Команда Игоря Осинькина разгромила дома «Локомотив» (5:1), сыграла вничью с «Рубином» (1:1) и обыграла в гостях «Химки» (3:1). Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Фаворитом матча считают ЦСКА. На победу армейцев букмекеры предлагают коэффициент 1.72, на ничью — 3.60, на выигрыш «Крыльев» — 5.20. От матча не ждут множества голов. Коэффициент на тотал меньше 2.5 установлен на отметке 1.76, а больше 2.5 — 2.04. Более вероятно, что забитые мячи будут только в одни ворота. Ставка «обе забьют — нет» оценивается мéньшим коэффициентом, чем «обе забьют — да» (1.80 против 2.00).