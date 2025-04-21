Аршавин назвал главный матч «Зенита» в борьбе за чемпионство

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на два очка отставая от «Краснодара». «Динамо» располагается на пятой строчке. Команды сыграют друг с другом в Москве в субботу, 26 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.