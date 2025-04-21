Аршавин назвал главный матч «Зенита» в борьбе за чемпионство

«У “Зенита” ключевой матч будет с “Динамо”. Если одержат победу, то я думаю, что “Зенит” докатит до конца чемпионата без потери очков», — сказал Аршавин.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на два очка отставая от «Краснодара». «Динамо» располагается на пятой строчке. Команды сыграют друг с другом в Москве в субботу, 26 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Футбол, Премьер-лига, Тур 25
20.04.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Магомед Адиев
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
22′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
Химки
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти