В «Зените» отказались признавать существование пивного алкоголизма

«Поддерживает ли “Зенит” возвращение пива на стадионы? “Зенит” свою позицию на эту тему неоднократно разъяснял. Пиво — это часть футбольной культуры, это раз. Второе: никакого пивного алкоголизма никогда не было. Третье: потребление пива — это альтернатива употребления водки и других крепких напитков. И четвертое: деньги пивных компаний могут внести серьезный вклад в развитие профессионального, детского и прочих видов футбола. Это уже как решит Государственная Дума», — приводит слова Александра Медведева «ВсеПроСпорт».
Продажа и употребление пива на стадионах в России были ограничены в 2005 году. С момента запрета пиво на российских футбольных стадионах продавалось лишь трижды: на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира 2018 года и Евро-2020 (семь матчей турнира проходили в Санкт-Петербурге). В 2023 году в Госдуме обсуждался законопроект, разрешающий продажу пива на матчах РПЛ, но он до сих пор не был принят.
В 2022 году Государственная дума РФ утвердила закон об использовании паспорта болельщика или по-другому «FAN ID» на всех матчах Российской Премьер-лиги, начиная с сезона-2022/23. С марта 2023 года на игры РПЛ без паспорта болельщика попасть нельзя.
После 26 туров «Зенит» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, на 4 балла отставая от лидирующего «Краснодара». 4 мая подопечные Сергея Семака дома сыграют с «Пари НН».