В «Зените» отказались признавать существование пивного алкоголизма

Продажа и употребление пива на стадионах в России были ограничены в 2005 году. С момента запрета пиво на российских футбольных стадионах продавалось лишь трижды: на Кубке конфедераций 2017 года, чемпионате мира 2018 года и Евро-2020 (семь матчей турнира проходили в Санкт-Петербурге). В 2023 году в Госдуме обсуждался законопроект, разрешающий продажу пива на матчах РПЛ, но он до сих пор не был принят.