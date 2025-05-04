Матч «Зенит» — «Пари НН» 4 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 19:30 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» после 26 туров занимает в таблице второе место с 54 очками. Накануне «Краснодар» выиграл свой матч 27-го тура у «Рубина», увеличив отрыв от преследователей до 7 очков, так что «Зениту» для продолжения золотой гонки необходима победа. В первой половине сезона действующие чемпионы нередко допускали осечки дома, но этой весной выиграли пять матчей на «Газпром Арене» из пяти последних в чемпионате и Кубке страны, пропустив в них один гол.
«Пари НН» идет в зоне стыковых матчей, на 13-м месте перед началом тура, с 23 набранными очками. Команда Виктора Гончаренко в предыдущем туре одержала долгожданную победу дома над «Ахматом» (1:0), но в гостях в 2025 году проиграла три матча из трех, не забив ни одного гола.
Встреча первого круга между «Зенитом» и «Пари НН» в Нижнем Новгороде завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
В матче из-за перебора карточек не сыграют уругвайский полузащитник нижегородцев Хуан Боселли и опорник «Зенита» Вильмар Барриос.
Букмекеры почти не сомневаются в победе «Зенита». Коэффициент на это событие составляет лишь 1,18. Ставки на выигрыш гостей предлагают за 17,0, на ничью — 7,00. Скорее всего, в матче будет забито более двух голов. Тотал больше 2,5 предложен за 1,60, меньше 2,5 — 2,25.