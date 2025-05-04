Матч «Зенит» — «Пари НН» 4 мая 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» после 26 туров занимает в таблице второе место с 54 очками. Накануне «Краснодар» выиграл свой матч 27-го тура у «Рубина», увеличив отрыв от преследователей до 7 очков, так что «Зениту» для продолжения золотой гонки необходима победа. В первой половине сезона действующие чемпионы нередко допускали осечки дома, но этой весной выиграли пять матчей на «Газпром Арене» из пяти последних в чемпионате и Кубке страны, пропустив в них один гол.